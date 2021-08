Το πρώτο τους μήνυμα απηύθυναν στον πολύπαθο λαό του Αφγανιστάν αλλά και στη διεθνή κοινότητα που παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τη μετάβαση εξουσίας, οι Ταλιμπάν, λέγοντας ότι οι γυναίκες θα έχουν δικαιώματα - στο πλαίσιο πάντα του ισλαμικού νόμου σαρία - και ότι δεν κινδυνεύει κανείς.

«Δεν θα χτυπήσουμε την πόρτα κανενός» είπαν. Επίσης διαβεβαίωσαν ότι κανείς από το παλαιό καθεστώς δεν θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, σύμφωνα με το Reuters. «Δεν θέλουμε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό». Κανείς από την αμερικανική ή τη διεθνή κοινότητα θα πάθει τίποτα, είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπαν Ζαμπιτζουλάχ Μουτζαχίντ σε ωριαία συνέντευξη.

Taliban news conference in Kabul . It’s a weird world where the Taliban takes questions but Biden doesn’t . pic.twitter.com/sJOKZvE6zw

«Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους για την ανοικοδόμηση και την ευημερία, είπε ο Ζαμπιτζουλάχ Μουτζαχίντ». Ακόμη είπαν, ότι τα ιδιωτικά ΜΜΕ μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν αλλά στο πολιτιτιστικό πλαίσιο των Ταλιμπάν.Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης ξεκίνησε τη συνέντευξη με απαγγελία από το Κοράνι, είπε πως «μετά από 20 χρόνια αγώνα, καταφέραμε να κάνουμε ανεξάρτητη τη χώρα μας και να διώξουμε τις ξένες δυνάμεις. Είναι μια υπερήφανη στιγμή για όλο το έθνος». Είπε δε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ανίκανη.

