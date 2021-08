Αυτόματα όπλα εναντίον εναντίον παιδιών και γυναικών, μαστίγια και τρόμος. Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι από το μανιφέστο τους, περί μη ρεβανσιστικών διαθέσεων και σεβασμού στις γυναίκες, οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν αυτό που η διεθνής κοινότητα φοβάται: Ότι το σκοτάδι θα σκεπάσει το Αφγανιστάν και τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Σε ανταπόκριση των Los Angeles Times από την Καμπούλ, περιγράφονται σκηνές φρίκης καθώς Ταλιμπάν εκφοβίζουν άοπλους πολίτες που προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή, οι Ταλιμπάν χτυπούσαν με μαστίγια τυχαία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμα και παιδιά. Όπως λέει το ρεπορτάζ του Marcus Yam, προσπαθούσαν να μπουν ακόμα και από μια τρύπα του φράχτη και μπουν μέσα στο αεροδρόμιο μπας και γλιτώσουν. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σοκ προκαλεί η εικόνα μιας γυναίκας ξαπλωμένης και αιμόφυρτης και ενός παιδιού μέσα στα αίματα. Με βάση την ίδια αφήγηση, ένα όπλο στράφηκε εναντίον φωτογράφου που προσπάθησε να απαθανατίσει τις σκηνές.

Fear and uncertainty loom over Kabul as the Taliban takes charge in Afghanistan.



“This is like a quick death,” an Afghan soldier said about the fall of the city. https://t.co/5BiTT9pvqC pic.twitter.com/Ww2uzVCTqp