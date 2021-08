Αφγανιστάν: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες στη Τζαλαλαμπάντ – Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν διαδηλωτές

Η απόπειρα διαδηλωτών στην πόλη Τζαλαλαμπάντ να υψώσουν τη σημαία του Αφγανιστάν διαμαρτυρόμενοι για την έλευση των Ταλιμπάν, πνίγηκε στο αίμα σύμφωνα με το Reuters. Τρεις πολίτες έπεσαν νεκροί, ωστόσο οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν μόνο τον ένα θάνατο. Τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο με πολίτες να κουβαλούν μια σημαία του Αφγανιστάν.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2