Αφγανιστάν: Στέλνουν επιβατικά αεροσκάφη οι ΗΠΑ για να συνεχιστεί η εκκένωση της Καμπούλ

Οι εικόνες του απόλυτου χάους που έκαναν τον γύρο του κόσμου από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, οδήγησαν τις ΗΠΑ στην απόφαση να στείλουν και πολιτικά αεροσκάφη, προκειμένου να επιβιβαστούν όσοι θέλουν να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης 18 Αυγούστου ότι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μπορούν να στείλουν επιβατικά αεροσκάφη στο Αφγανιστάν για να εκτελέσουν πτήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, η FAA ξεκαθάρισε πως χωρίς πρότερη έγκριση, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να στέλνουν αεροσκάφη στον αφγανικό εναέριο χώρο ή στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ. Επικαλέστηκε την «έλλειψη υπηρεσιών ελέγχου κυκλοφορίας σε μεγάλο υψόμετρο» και την «εξτρεμιστική δραστηριότητα» στο Αφγανιστάν, όπου την εξουσία κατέλαβαν εκ νέου οι Ταλιμπάν. Όλες οι πτήσεις προς την Καμπούλ οφείλουν να εκτελούνται «με άδεια» του Πενταγώνου, επέμεινε. Στους περιορισμούς της FAA δεν υπόκεινται οι στρατιωτικές πτήσεις. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε τη Δευτέρα (16/08) ότι τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ανέλαβε ο αμερικανικός στρατός.

Συνολικά 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους γύρω από το αεροδρόμιο

Συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εντός και γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ταλιμπάν και του ΝΑΤΟ, από την Κυριακή που οι πρώτοι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προκαλώντας τη συρροή στο αεροδρόμιο ενός φοβισμένου πλήθους που προσπαθεί να εγκαταλείψει τη χώρα.

This is the scene at Hamid Karzai International Airport in Kabul pic.twitter.com/zCrfszWTBx — Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2021

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι θάνατοι αυτοί προκλήθηκαν είτε από πυρά είτε σε ποδοπατήματα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των Ταλιμπάν και κάλεσε τους ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να συνωστίζονται στις πύλες του αεροδρομίου να επιστρέψουν στα σπίτια τους αν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ταξιδέψουν. «Δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πιο πριν μουτζαχεντίν πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό στο αεροδρόμιο προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι Ταλιμπάν ανέφεραν ότι για το χάος που επικρατεί στο διεθνές αεροδρόμιο ευθύνεται το σχέδιο εκκένωσης των δυτικών δυνάμεων.

Η Ιταλία οργανώνει έκτακτη σύνοδο της G20 για την κατάσταση στο Αφγανιστάν

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Μάριο Ντράγκι, εργάζεται για να διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής της G20 για το Αφγανιστάν το Σαββατοκύριακο, μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ, από τους Ταλιμπάν την Κυριακή, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα των εφημερίδων La Repubblica και Il Messaggero. Η Ιταλία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ομάδας των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου το 2021. Η επόμενη σύνοδος κορυφής κανονικά θα διεξαγόταν στη Ρώμη τον Οκτώβριο. Ο κ. Ντράγκι θα συζητήσει σήμερα την κατάσταση στο Αφγανιστάν με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος του γραφείου του Ιταλού πρωθυπουργού για να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί εξάλλου έκτακτη σύνοδος κορυφής της G7 ψηφιακά προκειμένου να αναζητηθεί κοινή προσέγγιση και στρατηγική για το Αφγανιστάν μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν.

Οι Ταλιμπάν καλούν τον κόσμο να επιστρέψει πίσω στις δουλειές του

Σύμφωνα με πληροφορίες ένοπλοι μουτζαχεντίν χτυπούν τις πόρτες σε πόλεις, σε ολόκληρη τη χώρα, λέγοντας στους φοβισμένους κατοίκους να επιστρέψουν στις δουλειές τους, μία ημέρα αφότου οι μαχητές ανακοίνωσαν πως θέλουν να αναζωογονήσουν τη διαλυμένη οικονομία. Οι εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου μεταξύ των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ κυβερνητικών δυνάμεων και των Ταλιμπάν, η πτώση των εγχώριων δαπανών λόγω της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων, η κατάρρευση της αξίας του νομίσματος και η έλλειψη δολαρίων τροφοδοτούν την οικονομική κρίση στη χώρα.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, μετά την κατάληψη της Καμπούλ, οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν χθες ειρήνη, ευημερία και φάνηκε να κρατούν αποστάσεις από τους προηγούμενους κανόνες που προέβλεπαν την απαγόρευση της εργασίας για τις γυναίκες. Όμως, πολλοί άνθρωποι παραμένουν ανήσυχοι. Αν και ενθάρρυναν τους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν, ορισμένοι σημείωσαν πως ένιωσαν ότι οι έλεγχοι είχαν σκοπό να εκφοβίσουν.

Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν διαδηλωτές στη Τζαλαλαμπάντ

Η απόπειρα διαδηλωτών στην πόλη Τζαλαλαμπάντ να υψώσουν τη σημαία του Αφγανιστάν διαμαρτυρόμενοι για την έλευση των Ταλιμπάν, πνίγηκε στο αίμα σύμφωνα με το Reuters. Τρεις πολίτες έπεσαν νεκροί, ωστόσο οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν μόνο τον ένα θάνατο. Τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο με πολίτες να κουβαλούν μια σημαία του Αφγανιστάν.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

Σε δηλώσεις της, πηγή μέσα από τους Ταλιμπάν τους χαρακτήρισε «ταραξίες που αμφισβητούν τη μετριοπαθή μας στάση». Σε ανταπόκριση των Los Angeles Times από την Καμπούλ, περιγράφονται σκηνές φρίκης καθώς Ταλιμπάν εκφοβίζουν άοπλους πολίτες που προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή, οι Ταλιμπάν χτυπούσαν με μαστίγια τυχαία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμα και παιδιά. Όπως λέει το ρεπορτάζ του Marcus Yam, προσπαθούσαν να μπουν ακόμα και από μια τρύπα του φράχτη και μπουν μέσα στο αεροδρόμιο μπας και γλιτώσουν. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σοκ προκαλεί η εικόνα μιας γυναίκας ξαπλωμένης και αιμόφυρτης και ενός παιδιού μέσα στα αίματα. Με βάση την ίδια αφήγηση, ένα όπλο στράφηκε εναντίον φωτογράφου που προσπάθησε να απαθανατίσει τις σκηνές.