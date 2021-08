Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν πολίτες στην πόλη Ασανταμπάντ

Μια νέα κτηνωδία σημειώθηκε στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι άνοιξαν πυρ κατά πλήθους στην πόλη Ασανταμπάντ. Οι πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν την ώρα που ανέμιζαν τη σημαία του Αφγανιστάν σε ένα συλλαλητήριο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαδηλωτές κατέστρεψαν τη λευκή σημαία των Ταλιμπάν και ύψωσαν τις σημαίες του αφγανικού κράτους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι απώλειες οφείλονται στα πυρά ή στο ποδοπάτημα. Οι Ταλιμπάν δεν έχουν αναφέρει τίποτα για το γεγονός, καθώς κανένας εκπρόσωπός τους δεν έχει βρεθεί για να μιλήσει. Σημειώνεται ότι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα μέρη του Αφγανιστάν. Στις 19 Αυγούστου το Αφγανιστάν γιορτάζει την ανεξαρτησία του το 1919 από τον βρετανικό έλεγχο και πολλοί είναι αυτοί που βρήκαν ευκαιρία να εκφράσουν την εναντίωσή τους κατά των Ταλιμπάν, οι οποίοι μέσα σε λίγες μέρες, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, κατάφεραν να καταλάβουν ολόκληρη την χώρα.

Η απόπειρα διαδηλωτών στην πόλη Τζαλαλαμπάντ να υψώσουν τη σημαία του Αφγανιστάν διαμαρτυρόμενοι για την έλευση των Ταλιμπάν, πνίγηκε στο αίμα σύμφωνα με το Reuters χτες Τετάρτη 18 Αυγούστου. Τρεις πολίτες έπεσαν νεκροί, ωστόσο οι Ταλιμπάν επιβεβαίωσαν μόνο τον ένα θάνατο. Τοπικά ΜΜΕ δημοσίευσαν βίντεο με πολίτες να κουβαλούν μια σημαία του Αφγανιστάν.

