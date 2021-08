Σοκαριστικές είναι εικόνες που μεταδίδονται από το Αφγανιστάν και την προσπάθεια των Αφγανών να φύγουν από τη χώρα ώστε να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Νέα βίντεο δείχνουν γονείς να προσπαθούν με κάθε τρόπο να φυγαδεύσουν τα παιδιά τους, να τα δώσουν στους ξένους στρατιώτες ώστε να φύγουν μακριά από τη χώρα. Οι στρατιώτες των δυτικών κρατών που βρίσκονται στα αεροδρόμια αποτελούν αυτή τη στιγμή μία από τις ελπίδες των Αφγανών τουλάχιστον για τα παιδιά τους και γι' αυτό προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να φτάσουν μέχρι εκεί. Βίντεο που δημοσιεύουν τα βρετανικά Μέσα δείχνουν τις απέλπιδες προσπάθειες γονιών και συγγενών ώστε να παραδώσουν τα παιδιά περνώντας μέσα από συρματοπλέγματα είτε σκαρφαλώνοντας πάνω σε τοίχους.

Terrified parents pass babies through razor wire at Kabul airport to escape Taliban pic.twitter.com/eCBfJuQJNZ