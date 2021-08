Επιμένει στην απόφασή του να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, «σφραγίζοντας» μια άλλη μοίρα για τη χώρα ο Τζο Μπάιντεν. Σε συνέντευξη που έδωσε στο ABC News και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο κ. Μπάιντεν εμφανίστηκε βέβαιος ότι έκανε το σωστό, όμως όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι Ταλιμπάν έχουν αλλάξει, απάντησε «όχι». Η ατυχέστατη στιγμή του Μπάιντεν στη συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν όταν ρωτήθηκε τι έχει να πει για τις εικόνες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με τα... μιλιούνια των απελπισμένων ανθρώπων που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.«Αυτό ήταν τέσσερις μέρες πριν, πέντε μέρες πριν», απάντησε ο Μπάιντεν εκνευρισμένος. Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος μάλιστα τον ξαναρώτησε: «Πότε πιστεύετε ότι είδαμε για πρώτη φορά αυτές τις εικόνες;»

Biden dismisses Afghans falling out of planes by saying “that was 4-5 days ago.” It was 2 days ago. pic.twitter.com/jWaxaHXsMT