Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσινγκτον καθώς άνδρας μέσα σε ένα φορτηγό κοντά στο Καπιτώλιο απειλεί πως έχει βόμβα, με αστυνομικούς να αναφέρουν πως διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου ο ύποπτος που ισχυρίζεται ότι έχει βόμβα έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο ύποπτος έκανε και... Facebook Live με τα αιτήματά του και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απειλή.

DEVELOPING: Man in pickup near US Capitol claims he has a bomb; area evacuated and snipers called in



The suspect had been identified as Floyd Ray Roseberry of Grover, NC pic.twitter.com/lS0SMeRJ0M