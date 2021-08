Ένας άνδρας μέσα σε όχημα που απειλούσε σήμερα Πέμπτη (19/8) ότι θα πυροδοτήσει βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο, κρατείται από τις Αρχές, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Η παρουσία του υπόπτου κοντά στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον προκάλεσε την ανάπτυξη ισχυρής δύναμης ασφαλείας περιμετρικά της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου είναι ζωντανές οι μνήμες της βίαιης εφόδου της 6ης Ιανουαρίου και μιας φονικής επίθεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο φέτος.

«Ο οδηγός του βαν είπε στον αστυνομικό που πήγε στο σημείο ότι είχε βόμβα και φαινόταν, σύμφωνα με τον αστυνομικό, ότι υπήρχε πυροκροτητής στο χέρι αυτού του ατόμου», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου, Τόμας Μέιντζερ. «Δεν γνωρίζουμε επί του παρόντος ποια είναι τα κίνητρά του», είπε. Ένας λευκός άνδρας, με ξυρισμένο κεφάλι και γενειάδα, που φαίνεται να είναι ο ύποπτος, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο Facebook σε έναν λογαριασμό στο όνομα Ρέι Ρόουζμπερι, εκτοξεύοντας απειλές.

DEVELOPING: Man in pickup near US Capitol claims he has a bomb; area evacuated and snipers called in



The suspect had been identified as Floyd Ray Roseberry of Grover, NC pic.twitter.com/lS0SMeRJ0M