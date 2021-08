ΗΠΑ: Συντριβάνι από 400.000 βαμμένα ψεύτικα νύχια στην Times Square

Ενα συντριβάνι τεραστίων διαστάσεων αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της φημισμένης Times Square στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μία κατασκευή ύψους πεντέμισι μέτρων που θα περικλείεται εντός ενός κελύφους σαν σπηλιά το οποίο θα είναι καλυμμένο με σχεδόν 400.000 βαμμένα ψεύτικα νύχια από ακρυλικό, και θα είναι το πρώτο συντριβάνι στην περιοχή. Η εγκατάσταση, η οποία ακούει στο όνομα «A Fountain for Survivors», είναι η πρώτη παραγγελία δημόσιου έργου στην Pamela Council. Θα παρουσιαστεί στις 7 Οκτωβρίου από την Times Square Arts και θα παραμείνει έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Η «A Fountain for Survivors» θα είναι μια πολυαισθητηριακή, συμμετοχική εμπειρία για τους θεατές, κάνοντας χρήση φωτός, ήχου και οσμής. H Council ελπίζει να ενσωματώσει στην εγκατάσταση την κολώνια Florida Water, η οποία έχει ως βάση το κίτρο, όπως η Eau de Cologne. Οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν ένα είδος προσφοράς στο συντριβάνι, κατά τον ίδιο τρόπο που οι επισκέπτες πετούν με γυρισμένη την πλάτη ένα κέρμα στην Φοντάνα ντι Τρέβι κάνοντας ευχή να επιστρέψουν στη Ρώμη.

Η επωνυμία του έργου είναι, ωστόσο, ανοιχτή σε ερμηνείες. «Όταν λέω "επιζών (survivor)", δεν πρόκειται για την υπέρβαση ενός τραύματος ή για την αντοχή. Δημιουργώντας το έργο επέλεξα να μην δώσω ορισμό. Το αφήνω στους ίδιους τους επιζώντες να διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο» είπε η δημιουργός του γλυπτού, Pamela Council.

