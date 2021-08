Αφγανιστάν: Φόβοι για 100 νεκρούς στην Καμπούλ – Γνώριζαν για «χτύπημα» οι Αμερικανοί

«Χτύπημα» από το «παρακλάδι» του Ισλαμικού Κράτους του Αφγανιστάν, το ISIS-K βλέπουν οι ΗΠΑ πίσω από τις εκρήξεις στην Καμπούλ. Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι πίσω από τις εκρήξεις που ενδεχέται να έχουν και αιματηρό απολογισμό πάνω από 100 νεκρούς, υπάρχει μια «σύνθετη επίθεση» που μπορεί να αλλάξει ακόμα και την πολιτική των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς από τις εκρήξεις, ενώ τα social media έχουν γεμίσει εικόνες με τραυματισμένους ανθρώπους.Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε πως η δεύτερη έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, είχαν πληροφοερίες οι Αμερικανοί ότι επρόκειτο να χτυπήσει το Ισλαμικό Κράτος. Μόλις ο Τζο Μπάιντεν πληροφορήθηκε το συμβάν, ανέβαλε τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι ήταν μια «σύνθετη επίθεση» που έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τις δυνάμεις στην περιοχή αλλά και στην Ουάσινγκτον. Πάντως αν και ήξεραν ότι επίκειται επίθεση, δεν είχαν εκτιμήσει το μέγεθος. Ο Λευκός Οίκος διαρρέει ο Τζο Μπάιντεν ήθελε να αποφύγει τέτοιες καταστάσεις και τώρα καλείται να τις αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ ανέμεναν μεγάλων διαστάσεων επίθεση, με στόχο στρατιωτικό προσωπικό. Η εκτίμηση είναι ότι η επίθεση προέρχεται από το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν και είναι εχθρός και των Ταλιμπάν. Με βάση το Open, οι εξελίξεις μπορεί να αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ, ακόμα και πρόωρη απόσυρση των Αμερικανών νωρίτερα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση, ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου. «Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με Tweet.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik για 52 τραυματίες στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν. Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν τόνισε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την μια από τις εκρήξεις που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

#US officials say that the explosion at #Kabul Airport looks to be a suicide attack.



The explosion has happened in a drainage canal along the road to the airport.



3 US soldiers wounded.



The drainage canal spot is a carnage......



At least 1,500 US citizens remain in Kabul. pic.twitter.com/eTltCZBuNF