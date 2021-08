Καταδικάζει το μακελειό στην Καμπούλ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ και πετάει μπηχτές για τις ΗΠΑ λέγοντας ότι στην περιοχή που έγιναν ο εκρήξεις ήταν υπεύθυνες για την ασφάλεια οι ΗΠΑ.Τη δήλωση την έκανε μέσω Twitter όπου έγραψε ««Το Ισλαμικό Εμιράτο καταδικάζει κατηγορηματικά τις βομβιστικές επιθέσεις που στόχευσαν πολίτες στο αεροδρόμιο. Η έκρηξη έγινε σε ζώνη όπου οι αμερικανικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια»

Άλλο στέλεχος των Ταλιμπάν, ο ο Αμπντούλ Καχάρ Μπάλχι, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Haberturk, χαρακτήρισε την πίθεση στο αεροδρόμιο «τρομοκρατική ενέργεια» που θα πρέπει να καταδικαστεί από όλον τον κόσμο. Υποστήριξε επίσης ότι για το γεγονός αυτό ευθύνεται η παρουσία ξένων δυνάμεων στο Αφγανιστάν.«Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο αεροδρόμιο και φύγουν οι ξένες δυνάμεις, δεν θα έχουμε πια τέτοιες επιθέσεις. Εξαιτίας της παρουσίας ξένων δυνάμεων σημειώνονται τέτοιες επιθέσεις».

