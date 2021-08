Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί στην Καμπούλ – Συνεχίζεται η εκκένωση από ΗΠΑ και Δύση

Ο τρόμος στο Αφγανιστάν με τη δράση των Ταλιμπάν αλλά και των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους δεν έχει τέλος, καθώς αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Όπως σημειώνει η The Wall Street Journal οι νεκροί πλέον φτάνουν τους 103. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέσου οι νεκροί είναι τουλάχιστον 90 Αφγανοί και 13 μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη: Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δυτικό αξιωματικό που μίλησε στο Reuters, η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ επιταχύνθηκε μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση. Γίνονται συχνές απογειώσεις αεροσκαφών, διαβεβαίωσε ο αξιωματικός, που δεν κατονομάζεται.

KABUL SUICIDE ATTACKS: @IanPannell reports after the devastating terror attacks in Kabul that killed at least 13 U.S. service members and dozens of Afghans, with Pres. Biden addressing the nation, calling the Americans who lost their lives "heroes." https://t.co/uYhQDir8yx pic.twitter.com/ZVkUYie6jM — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 27, 2021

ΗΠΑ: Πιο πολύνεκρη επίθεση από το 2011

Αξίζει να σημειωθεί πως η χθεσινή επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς, ανάμεσά τους δέκα Πεζοναύτες, στην περιοχή του αεροδρομίου της Καμπούλ, ήταν η πιο πολύνεκρη εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν από το 2011.

President Biden mourned the U.S. service members and Afghans killed in the attacks at the Kabul airport on Thursday and addressed those responsible: “We will hunt you down and make you pay.” https://t.co/YXINpuW0qb pic.twitter.com/B8b7vvRhi3 — The New York Times (@nytimes) August 27, 2021

Από εκεί και πέρα Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκφράστηκε από τον Λευκό Οίκο για την κρίση στο Αφγανιστάν, διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση θα «συνεχιστεί» ως την 31η Αυγούστου. Υπεραμύνθηκε εκ νέου της απόφασής του να προχωρήσει στην αποχώρηση.

Διαβάστε ακόμη: Ποιοι είναι οι ISIS-K, εχθροί των Ταλιμπάν και Νο1 ύποπτοι για το μακελειό στην Καμπούλ

Χαρακτηρίζοντας «ήρωες» που εκτελούσαν «επικίνδυνη και αλτρουιστική αποστολή για να σώσουν τις ζωές άλλων» τους πεσόντες, ο κ. Μπάιντεν διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα «καταδιώξουν» το ΙΚ, θα ανταποδώσουν το πλήγμα με «δύναμη και ακρίβεια»: «θα τους κάνουμε να πληρώσουν», τόνισε. Έχει ήδη ζητήσει να καταρτιστούν και να του παρουσιαστούν επιχειρησιακά σχέδια για να χτυπηθεί το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), πρόσθεσε, λέγοντας πως θα εμπλέξει επιπλέον δυνάμεις εάν απαιτηθεί.

«Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε, θα σας κυνηγήσουμε και θα πληρώσετε», είπε ο κ. Μπάιντεν, απευθυνόμενος στους υπεύθυνους για το μακελειό. Αντιδρώντας στην επίθεση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, συγκάλεσε νωρίτερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον είχε καταστήσει σαφές ήδη νωρίτερα πως θα συνεχίσει την επιχείρηση απομάκρυνσης ξένων και Αφγανών πολιτών, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά πια.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Islamic State struck the crowded gates of Kabul airport in a suicide bomb attack killing scores of civilians and 12 U.S. troops https://t.co/aepkL9l9Na pic.twitter.com/bqUKCXEM1j — Reuters (@Reuters) August 26, 2021

Δυτικές κυβερνήσεις καταδίκασαν την επίθεση τονίζοντας πως δεν πρέπει να σταματήσει η επιχείρηση εκκένωσης, που ως χθες επέτρεψε να εγκαταλείψουν τη χώρα σχεδόν 100.000 άνθρωποι.