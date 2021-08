Τζο Μπάιντεν: Viral το βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να κοιμάται

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν άντεξε να κρατήσει... ανοιχτά τα μάτια του και αποκοιμήθηκε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ. Το στιγμιότυπο από τη συνάντηση έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Την ώρα που ο Ναφτάλι Μπένετ μιλούσε, ο Τζο Μπάιντεν είχε κλείσει τα μάτια του και έμοιαζε να τον είχε πάρει ο ύπνος. Μάλιστα φαίνεται να… κοιμάται σε όλη την διάρκεια των δηλώσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

📹| #Biden falls asleep during press conference with #Israel's PM Bennett



▪️#US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett.

▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF