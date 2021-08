Συναγερμός έχει σημάνει για μία ακόμα φορά στην Καμπούλ, καθώς προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη χωρίς να υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες. Οι πρώτες εικόνες από βίντεο και φωτογραφίες κάνουν ήδη το γύρο των social media και δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μόλις λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του ISIS στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 200 ανθρώπους.

Επειτα από την επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανή» μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν μια έκρηξη που πρέπει να οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα. Όπως μετέδωσε το BBC πριν από λίγο, ένας αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι πράγματι σημειώθηκε μια έκρηξη που προκλήθηκε από επίθεση με ρουκέτα η οποία έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι δεν επλήγη το αεροδρόμιο. Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

