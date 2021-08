Αφγανιστάν: Η μεγαλύτερη αερογέφυρα στην ιστορία της Βρετανικής Αεροπορίας – Πόσους επιβάτες χωράνε κανονικά τα C17 Globemaster

Σχεδόν τριπλάσιο αριθμό επιβατών μετέφερε κάθε cargo αεροσκάφος C17, στην τεράστια «αερογέφυρα» που στήθηκε από τη Βρετανία προκειμένου να απεγκλωβιστούν υπήκοοί της και πολίτες βρετανικού ενδιαφέροντος από το Αφγανιστάν, μετά την έλευση των Ταλιμπάν.Για την ακρίβεια, κάθε αεροσκάφος C-17 Globemaster III, σύμφωνα με τη Daily Mail, χωράει τυπικά 138 επιβάτες και σε κάθε «φουρνιά» έμπαιναν πάνω από 400! Μια συγκεκριμένη πτήση μάλιστα είχε 436 επιβάτες. Άλλωστε, αίσθηση είχαν προκαλέσει οι εικόνες με τους ανθρώπους κυριολεκτικά «παστωμένους» μέσα στα αεροσκάφη σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Our normal limit for persons on board (POB) is a total of 138, which is limited by life raft capacity (46 x 3 or surge of 69 x 2 = 138 if one is damaged on ditching).



138 - 6 crew = 132 passengers.



We more than tripled this on a daily basis for the last 2 weeks 🙏#99Sqn #C17