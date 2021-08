Κορονοϊός: Εκτός οι ΗΠΑ από την πράσινη λίστα της ΕΕ

Οι ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται πια στην πράσινη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έτσι οι πολίτες της δεν θα μπορούν να την επισκεφτούν λόγω κακής επιδημιολογικής εικόνας. Σημειώνεται, ότι καθ'όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, οι ΗΠΑ δεν επέτρεψαν σε Ευρωπαίους τουρίστες να την επισκεφτούν αυτό το καλοκαίρι μην εφαρμόζοντας τον όρο της αμοιβαιότητας. Εκτός παραμένουν και οι χώρες Ισραήλ, Κόσοβο, Λίβανο, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία.

#BREAKING EU removes US from Covid safe list for non-essential visits: statement pic.twitter.com/eijUzgEEmo