Ο κρατήρας ενεργοποιήθηκε για άλλη μία φορά, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου Αίτνα. Εκτοξεύτηκε κόκκινη λάβα και τέφρα, που έφτασε μέχρι τος πρόποδες κοντά σε χωριά που βρίσκονται στην περιοχή. Δε σημειώθηκαν προβλήματα στο αεροδρόμιο της Κατάνια. Η προηγούμενη έκρηξη είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνεται λάβα, πυκνοί καπνοί και τέφρα να εκτοξεύονται προς τον ουρανό. Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο από τα τρία ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας που περιλαμβάνουν το Στρόμπολι στο νησί της Σικελίας με το ίδιο όνομα και το Βεζούβιο κοντά στη Νάπολη, το οποίο εξερράγη για τελευταία φορά το 1944.

Few minutes ago 🌋 volcano #Etna starts with amazing magma fountain video by collegue Commander Luca Ferlito Corpo #Forestale #Catania pic.twitter.com/LtkzkL7l6T