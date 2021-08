Εφυγε και το τελευταίο αμερικανικό αεροσκάφος από την Καμπούλ.. Σχεδόν 6.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον πιστεύει πάντως ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρός. «Ο πόλεμος τελείωσε» γράφουν τα αμερικανικά ΜΜΕ λίγο πριν την άφιξη των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, μετά από 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Καμπούλ επιβιβάστηκε στην τελευταία πτήση ενός C-17 που αναχώρησε από το αεροδρόμιο. «Το τελευταίο C-17 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στις 19.29 (22.29 ώρα Ελλάδας) της 30ης Αυγούστου» είπε ο Μακένζι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Τις προηγούμενες ημέρες, με αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 123.000 πολίτες από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μόλις ανακοινώθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Καμπούλ.

Some of the final US military aircraft are seen leaving Afghanistan August 30, 2021, just hours before the Pentagon confirmed that US forces had left the country after 20 years of war pic.twitter.com/nPLYyKuTs5