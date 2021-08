Οι τελευταίες πτήσεις από αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη πέταξαν στον αέρα του Αφγανιστάν και η χώρα γυρίζει σελίδα στην ιστορία της. Ο απεγκλωβισμός ξένων υπηκόων και Αφγανών πολιτών που είχαν συνεργαστεί με τις δυτικές δυνάμεις ολοκληρώθηκε και, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι Ταλιμπάν πυροβολούν στο αέρα για να γιορτάσουν τη νίκη τους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, αμέσως μετά την αποχώρηση του τελευταίου στρατιώτη, οι Ταλιμπάν μπήκαν στο αεροδρόμιο και άρχισαν να επιθεωρούν τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη που άφησαν πίσω οι Αμερικάνοι.

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb