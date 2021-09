Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έβαλαν αμερικανικές στολές και έκαναν... πάρτι στην Καμπούλ

Οι τελευταίες πτήσεις από αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη πέταξαν στον αέρα του Αφγανιστάν και η χώρα γυρίζει σελίδα στην ιστορία της. Ο απεγκλωβισμός ξένων υπηκόων και Αφγανών πολιτών που είχαν συνεργαστεί με τις δυτικές δυνάμεις ολοκληρώθηκε και, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι Ταλιμπάν φόρεσαν αμερικανικές στρατιωτικές στολές και πανηγύρισαν δίπλα σε αεροσκάφη που άφησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, επίλεκτες δυνάμεις των Ταλιμπάν βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των Αμερικανών και πανηγύρισαν φορώντας τις στολές.

Επίσης στην πόλη Χοστ υποστηρικτές των Ταλιμπάν περιέφεραν φέρετρα καλυμμένα με αμερικανικές και σημαίες του ΝΑΤΟ.

Πανηγυρικές ήταν και οι... παρελάσεις στην Κανταχάρ όπου πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους για να γιορτάσει την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

Στο μεταξύ το γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων με τον τελευταίο Αμερικανό αξιωματικό του αμερικανικού Στρατού να επιβιβάζεται στο μεταγωγικό αεροπλάνο όντας ο τελευταίος Αμερικανός που πατά το πόδι του σε αφγανικό έδαφος. Ο υποστράτηγος Κρις Ντόναχιου, διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, έχει αποθανατιστεί να επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση που αναχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας, από το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a