Τυφώνας Άιντα στη Νέα Υόρκη: Καταρράκτες στο μετρό, βυθισμένη ολόκληρη πολιτεία - Εικόνες Αποκάλυψης

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος της καταιγίδας Άιντα. Στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία καταμέτρησε τουλάχιστον 12 θανάτους. Έντεκα άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν και πνίγηκαν σε υπόγεια, σε ακίνητα στο Μανχάταν, στο Κουίνς και στο Μπρούκλιν. Οι άνθρωποι που πέθαναν ήταν από 2 ως 86 ετών. Η πυροσβεστική πρόσφερε βοήθεια σε εκατοντάδες κατοίκους. Το μετρό πλημμύρισε και οι εικόνες που φέρνουν στο φως τα ειδησεογραφικά πρακτορεία είναι δραματικές.

Η πρωτοφανής βροχόπτωση στη Νέα Υόρκη λόγω του τυφώνα Άιντα προκάλεσε τουλάχιστον πέντε θανάτους αλλά και ξαφνικές πλημμύρες στην αμερικανική μεγαλούπολη, με σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του υπόγειου σιδηροδρόμου, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω βίντεο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του μετρό της Νέας Υόρκης έχει κλείσει, καθώς η λειτουργία του ήταν και δυσχερέστατη και επικίνδυνη. Τόσο η Νέα Υόρκη όσο και το γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κι ενώ ο τυφώνας Άιντας έχει ξεθυμάνει πια υποβιβαζόμενος σε τροπική καταιγίδα.

