Βρετανία: Παραιτήθηκε το «δεξί χέρι» του πρίγκιπα Κάρολου - Κατηγορείται για χρηματισμό

Ένας πρώην βοηθός του πρίγκιπα Καρόλου παραιτήθηκε «προσωρινά» από το ρόλο του επικεφαλής ενός ιδρύματος, που έχει δημιουργηθεί από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, ώστε να διεξαχθεί έρευνα για τις σχέσεις του με έναν Σαουδάραβα επιχειρηματία. Ο Μάικλ Φόσετ, πρώην βοηθός ακόλουθος του Καρόλου, είναι ύποπτος ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του για να βοηθήσει τον Μαχφούζ Μαρέι Μουμπάρακ μπιν Μαχφούζ, ένα γενναιόδωρο δωρητή φιλανθρωπικών έργων που συνδέονται με τη βρετανική μοναρχία, να αποκτήσει έναν τίτλο.

Σύμφωνα με τη Sunday Times, ο 51χρονος Μαχφούζ έγινε Διοικητής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τον πρίγκιπα Κάρολο σε ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2016 στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ένα γεγονός που δεν δημοσιεύθηκε στον επίσημο κατάλογο των βασιλικών υποχρεώσεων. Μια τέτοια διάκριση επέτρεπε να στηριχθεί το αίτημα του Σαουδάραβα να αποκτήσει τη βρετανική υπηκοότητα, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η Sunday Times αναφέρει πως ο Μαχφούζ, ο οποίος αρνείται πως διέπραξε οποιοδήποτε σφάλμα, διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για προγράμματα αποκατάστασης που ενδιέφεραν ιδιαίτερα τον πρίγκιπα της Ουαλίας.

Ο Μάικλ Φόσετ παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή του The Prince's Foundation, την οποία κατείχε από το 2018, ανακοίνωσε το ίδρυμα αυτό που έχει δημιουργηθεί από το μεγαλύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. «Ο Μάικλ Φόσετ προσφέρθηκε να αποσυρθεί προσωρινά από τα ενεργά καθηκοντά του ως γενικού διευθυντή του The Prince's Foundation για όσο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η διοικητική έρευνα. Το The Prince's Foundation δέχθηκε αυτή την προσφορά. Ο Μάικλ υποστηρίζει πλήρως τη διεξαγόμενη έρευνα και επιβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί στην έρευνα», ανακοίνωσε ο Ντάγκλας Κόνελ, πρόεδρος του ιδρύματος.

Μία εκπρόσωπος του The Prince's Foundation δήλωσε επίσης πως οι κατηγορίες εναντίον του Φόσετ αντιμετωπίζονται «με μεγάλη σοβαρότητα». Ο Φόσετ είχε αρχίσει να εργάζεται για τη βασιλική οικογένεια το 1981 ως υπηρέτης της βασίλισσας και ανέβηκε στην ιεραρχία μέχρι που έγινε βοηθός ακόλουθος του πρίγκιπα Καρόλου και τον βοηθούσε να ντύνεται κάθε πρωί. Το 2003 είχε αθωωθεί από κατηγορίες για κακή οικονομική συμπεριφορά που αφορούσαν την πώληση δώρων που είχαν γίνει στη βασιλική οικογένεια.