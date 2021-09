Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ «χτύπησε» το βράδυ της Τρίτης το Μεξικό και συγκεκριμένα την πολιτεία Γκερέρο. Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία έχει καταγραφεί ένα θάνατος εξαιτίας της πτώσης αντικειμένου.

Το μεξικανικό σεισμολογικό κέντρο αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για το μέγεθος του σεισμού, που αρχικά είχε υπολογίσει πως ήταν 6,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, που νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως υπήρχε κίνδυνος να καταγραφούν σεισμικά θαλάσσια κύματα στον Ειρηνικό μετά τη δόνηση, διευκρίνισε μερικά λεπτά αργότερα πως τελικά δεν αναμένει τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα από την πόλη Ακαπούλκο, στην πολιτεία Γκερέρο, 400 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Μεξικού, διευκρίνισε το μεξικανικό κέντρο σεισμολογίας.

#Mexico City's skyline, showing the Earthquake Lights phenomenon from a 7.1 quake with an epicenter in Acapulco that was felt in many parts of the country. Curious sidenote: people were making memes wondering if this September would bring any earthquakes. It did.#Sismo #Temblor pic.twitter.com/2py9610bUF