Βρετανία: Μεγάλες εκρήξεις σε βιομηχανική περιοχή - «Απόλυτο χάος» λένε οι ντόπιοι

Εκρήξεις και μεγάλη φωτιά σε βιομηχανία στο Κίντερμινστερ της Βρετανίας, έχουν προκαλέσει πανικό στους κατοίκους. Όπως μεταδίδει το Reuters, μαύρος καπνός έχει σκεπάσει την πόλη και η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Τα πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν γρήγορα σε βιομηχανική μονάδα στην πόλη Worcestershire μετά από αναφορές εκρήξεων.

Στα παρακάτω βίντεο φαίνεται ένα φλεγόμενο εργοστάσιο, με τον καπνό να «απειλεί» να καλύψει κατοικημένες γειτονιές εκεί κοντά. Η σκηνή έχει περιγραφεί ως «απόλυτο χάος» από τους ντόπιους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα. Ασθενοφόρα και υγειονομικό προσωπικό έχει μεταφερθεί στην περιοχή.

Huge fire bellowing smoke out at the end of my street in Kidderminster, absolute chaos. Fingers crossed everybody there is safe. pic.twitter.com/XgHFOVyMGM