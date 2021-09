Ιταλία: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το νησί Παντελερία αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την Παντελερία, ένα μικρό νησί της Ιταλίας μεσοπέλαγα στη νότια Μεσόγειο, ανατρέποντας αυτοκίνητα και πλημμυρίζοντας παράκτιους δρόμους. Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον θάνατο ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας και ενός 86χρονου άνδρα, που ταξίδευαν οδικώς χθες το απόγευμα στο δημοφιλές τουριστικό νησί, που βρίσκεται νότια της Σικελίας.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας δείχνει πολλά αναποδογυρισμένα οχήματα και ένα κτίριο που έχει υποστεί ζημιές από ένα αυτοκίνητο που εξφενδονίστηκε στον αέρα. «Είναι δύσκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο. Είναι μεγάλος ο πόνος», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο δήμαρχος της Παντελερία Βιντσέντσο Κάμπο.

Το πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε χθες ότι οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τυχόν αγνοούμενους, ενώ επιχειρούν να ανοίξουν και πάλι δρόμους που καταστράφηκαν από την καταιγίδα.

A #tornado left a trail of destruction on the Italian island of #Pantelleria. 🌪️#Italy #Europe



