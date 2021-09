Σιβηρία: Τέσσερις νεκροί σε αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος με 14 επιβάτες και διμελές πλήρωμα έκανε αναγκαστική προσγείωση σε ένα δάσος, τη νοτιοανατολική Σιβηρία, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.Το αεροσκάφος, τύπου L-410, είχε απογειωθεί από το Ιρκούτσκ και κατέπεσε σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τον προορισμό του, το χωριό Καζατσίνκογιε.



Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη που υποχρέωσε το πλήρωμα να επιχειρήσει την αναγκαστική προσγείωση.Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι 11 από τους επιβαίνοντες είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια, αλλά ήταν ζωντανοί. Σε πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται οι διασώστες, που κρατούν φακούς και μεταφέρουν φορεία, κοντά σε έναν ποταμό, ενώ έχει πέσει η νύχτα.

Updated: The plane L-410 that crashed in the Irkutsk region belonged to the same airline "SiLA" as the An-28, which crashed near Tomsk in July.



Possible reasons are engine failure and crew error in fog conditions. The crash killed four people, one of them - the pilot pic.twitter.com/JpoA7Pcd0D