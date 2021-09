Γάτα έπεσε στο κενό κατά τη διάρκεια αγώνα και φίλαθλοι την σώζουν από βέβαιο θάνατο! (βίντεο)

Ενα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/9) σε γήπεδο στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Μαϊάμι. Μία γάτα -για αδιευκρίνιστο λόγο- βρέθηκε να κρεμιέται από το άνω διάζωμα του γηπέδου σε ύψος τουλάχιστον 15 μέτρων. Οταν αντιλήφθηκαν φίλαθλοι που ήταν από κάτω τι συνέβαινε, έστησαν πρόχειρα σαν δίχτυ ασφαλείας μία αμερικανική σημαία που κρατούσαν και πρόλαβαν να σώσουν το γατάκι που έπεσε στο κενό μην μπορώντας να κρατηθεί από το σημείο που είχε γαντζωθεί απελπισμένο.

Μόλις το γατάκι σώθηκε από τους φιλάθλους, το γήπεδο ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ στο συμβάν έγινε αναφορά μέχρι και στον λογαριασμό στα social media του γηπέδου «Hard Rock Stadium».

We are happy that due to the heads up nature of fans in sections 107, 110 & 208 the cat landed safely after a harrowing fall. We wish the cat the best in his remaining eight lives.



We have made a donation to @humanemiami and encourage fans to do so. https://t.co/NAVvDYiO41