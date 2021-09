Αφγανιστάν: Προσγειώθηκε στην Καμπούλ η πρώτη διεθνής εμπορική πτήση μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν

Μια εμπορική πτήση της Pakistan International Airlines (PIA) από το Ισλαμαμπάντ προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Η πτήση αυτή των πακιστανικών κρατικών αερογραμμών επρόκειτο να μεταφέρει από την Καμπούλ στο Ισλαμαμπάντ ανθρώπους με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα - αν και δεν κατέστη αμέσως γνωστό αν θεωρείται τακτική εμπορική πτήση ή ειδική πτήση τσάρτερ.

Είναι η πρώτη πτήση της PIA που προσγειώθηκε στην Καμπούλ μετά το τέλος της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και της απομάκρυνσης ανθρώπων από το Αφγανιστάν σε μεγάλη κλίμακα νωρίτερα αυτό το μήνα.Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως πρόκειται για μία από τις πρώτες ενδείξεις οικονομικής εξομάλυνσης για τη χώρα και το κύριο διεθνές αεροδρόμιό της. Το αεροπλάνο της PIA, το οποίο προσγειώθηκε γύρω στις 10:30 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) δεν μετέφερε από το Ισλαμαμπάντ παρά πολύ λίγους ανθρώπους.

«Δεν υπήρχε σχεδόν κανείς μέσα στο αεροπλάνο, περίπου 10 άνθρωποι (...), ήταν ίσως περισσότερα μέλη του πληρώματος απ' ό,τι επιβάτες»,δήλωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επέβαινε στην πτήση αυτή από το Ισλαμαμπάντ. Χθες, Κυριακή, ένας εκπρόσωπος της PIA είχε επιβεβαιώσει αυτή την πρώτη πτήση προς την Καμπούλ, διευκρινίζοντας πάντως ότι η εταιρεία εξακολουθούσε να εργάζεται για να γίνουν οι πτήσεις αυτές τακτικές.

A PIA Boeing 777 has landed in Kabul, first foreign commercial flight since Taliban takeover pic.twitter.com/jgUcUTrdTD