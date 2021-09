Βίντεο από διάσωση γάτας σε γήπεδο ράγκμπι γίνεται viral

Βίντεο από πολλούς χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης κάνει τον γύρο του κόσμου από τη διάσωση μίας γάτας σε γήπεδο ράγκμπι στo Μαϊάμι. Εκατοντάδες φίλαθλοι όπως φαίνεται στο βίντεο έχουν σταματήσει να βλέπουν τον αγώνα, σε μία προσπάθεια να σώσουν τη γάτα, που για ανεξήγητο λόγο έχει βρεθεί να κρέμεται από το άνω διάζωμα του γηπέδου.

Η εφτάψυχη γατούλα είχε αυτή τη φορά τη βοήθεια των ανθρώπων, που έσπευσαν να βρεθούν από κάτω της και με μία σημαία των ΗΠΑ, την περίμεναν να πέσει. Όταν αυτό έγινε κατάφεραν να τη συγκρατήσουν και η γατούλα σώθηκε. Εντυπωσιακή είναι η αντίδραση των φιλάθλων που πανηγυρίζουν σαν να έχει μπει γκολ!

Απολαύστε τα βίντεο

just when i was starting to lose faith in humanity 🥲 pic.twitter.com/5wEcraCANV

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm