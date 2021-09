Τέξας: Πέθανε κοριτσάκι από κορονοϊό - Την κόλλησε η αντιεμβολιάστρια μητέρα της

«Μακάρι να μην ήμουν εναντίον του εμβολίου», λέει σπαρακτικά μια συντετριμμένη μητέρα που έχασε την κόρη της, 4 ετών, από κορονοϊό στο Τεξας. Η Κάρα Χάργουντ ήταν αντίθετη στα εμβόλια κατά της COVID. «Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν αντιεμβολιαστές, ήμουν εναντίον τους», είπε στην τοπική εφημερίδα μετά τον θάνατο του παιδιού της.

Η μικρή Κάλι Κουκ πέθανε στον ύπνο της στο σπίτι της στο Τέξας των ΗΠΑ την Τρίτη, πέντε μόλις ώρες αφότου είχε ξυπνήσει με πυρετό, δήλωσε η μητέρα της. «Η Kali ήταν εντελώς καλά και μετά… έφυγε», κατάφερε να πει. «Την πήρε τόσο γρήγορα». Είπε ότι είχε βρεθεί θετική την προηγούμενη ημέρα, με την ίδια και τον αρραβωνιαστικό της Ουίλιαμ Τάκερ να μην πηγαίνουν στη δουλειά διότι ήταν άρρωστοι και βρίσκονταν σε καραντίνα στο σπίτι.

Η μητέρα δήλωσε τώρα μετανιωμένη που ήταν αντίθετη στα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Στο Τέξας, το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι κάτι παραπάνω από 50%, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Johns Hopkins University. «Τώρα εύχομαι να μην ήμουν ποτέ», παραδέχτηκε.

Η Κάλι είναι το πρώτο παιδί που πέθανε από COVID-19 στην κομητεία Galveston στη διάρκεια της πανδημίας, η οποία έχει καταγράψει σχεδόν 50.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από 470 θανάτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Texas girl, 4, dies of COVID-19 after being infected by anti-vax mom https://t.co/KxmN2Q16Wq pic.twitter.com/D9g2mVKGel