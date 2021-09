Viral: Μητέρα μπαίνει σε μαγαζί, αφήνει καρότσι με μωρό και το παίρνει κατηφόρα!

Κάμερα ασφαλείας στην Τουρκία έπιασε ένα απίστευτο περιστατικό με happy end ευτυχώς, με το βίντεο να γίνεται viral. Μία μητέρα που φάνηκε λίγο απρόσεκτη, άφησε το καρότσι με το παιδί της προκειμένου να ψωνίσει κάτι, με το καρότσι να ξεφεύγει λόγω του κατηφορικού δρόμου και να κάνει μία τρελή κούρσα. Όπως φαίνεται και από το βίντεο της κάμερας ασφαλείας, το καρότσι με μεγάλη ταχύτητα, κινείται στον δρόμο, και καθαρά από τύχη δεν προσκρούει με κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η κατάληξη του καροτσιού δεν καταγράφεται από την κάμερα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είναι καλά στην υγεία του και γλίτωσε με κάποιους τραυματισμούς, καθώς το καρότσι κατέληξε σε ένα πάρκο.

A 10-month-old baby has had a lucky escape after its unattended pram rolled down a steep hill in Turkey.



Reports said the pram ended up in a garden but the baby was uninjured because it was strapped in.



