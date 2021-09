ΗΠΑ: Ο Χάρι και η Μέγκαν στον κατάλογο του Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν κοσμούν το εξώφυλλο της ετήσιας έκδοσης του περιοδικού Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Στον κατάλογο φιγουράρουν επίσης οι τραγουδίστριες Μπίλι Άιλις και Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς. Ο Χάρι και η Μέγκαν δεσπόζουν σε ένα από τα επτά εξώφυλλα που θα κυκλοφορήσουν παγκοσμίως με τα τιμώμενα πρόσωπα. Στη φωτογραφία, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είναι ντυμένοι απλά και ποζάρουν με φόντο δέντρα.

Ο αρχισυντάκτης του Time Έντουαρντ Φέλσενταλ δήλωσε πως η λίστα με τους 100 περιλαμβάνει «εξαιρετικές ηγετικές προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο που εργάζονται για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον», οι οποίες «σε μια χρονιά κρίσης όρμησαν στη μάχη». Ο κατάλογος με τους 100, στον οποίο δεν υπάρχει κατάταξη, περιλαμβάνει 54 γυναίκες. Σε αυτόν βρίσκονται επίσης προσωπικότητες της πολιτικής όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1