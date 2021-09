Εξαφανίστηκε και ο αρραβωνιαστικός της αγνοούμενης, Γκαμπριέλ Πετίτο, ο οποίος θεωρείτο από την Αστυνομία ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα». Σύμφωνα με την Αστυνομία η εξαφάνιση του νεαρού έχει γίνει εδώ και μέρες. Η 22χρονη Γκαμπριέλ Πετίτο, είχε φύγει από τη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο μαζί με τον σύντροφό της Μπράιαν Λόντρι, 23 ετών, για ένα ταξίδι με βανάκι που υποτίθεται θα διαρκούσε τέσσερις μήνες και τους σταθμούς του οποίου το ζευγάρι μοιραζόταν συχνά με τους ακολούθους του στο Instagram και στο YouTube, όπου αναρτούσε φωτογραφίες και βίντεο.

Όμως, την 1η Σεπτεμβρίου, ο Μπράιαν Λόντρι επέστρεψε μόνος με το βανάκι στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια της Γκαμπριέλ Πετίτο ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνισή της, λέγοντας πως δεν έχει νέα της από τα τέλη Αυγούστου. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου κινητοποιήθηκαν, θέλοντας να προσφέρουν βοήθεια για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλας. Η υπόθεση της εξαφανισμένης κοπέλας έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ.

"He doesn't really believe I could do any of it" - Gabby Petito on her bf after explaining she has been working really hard to build a website and blog. Brian Laundrie, you're a fraud and everything will come to light. #GabbyPetito #brianlaundrie pic.twitter.com/6fTDvuhfvT