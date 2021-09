ΗΠΑ: Μια νέα μεγάλη τροπική καταιγίδα σχηματίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό

Μια νέα τροπική καταιγίδα σχηματίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC). Στην τροπική καταιγίδα δόθηκε το όνομα Πίτερ και θα χτυπήσει την περιοχή της Καραϊβικής.

«Το βαρομετρικό χαμηλό ενισχύθηκε στη 16η καταιγίδα της σεζόν πάνω από τον Ατλαντικό», ανέφερε η μετεωρολογική αυτή υπηρεσία στο Twitter. Η καταιγίδα βρίσκεται σε απόσταση 755 χιλιομέτρων ανατολικά των Υπήνεμων Νήσων με την ταχύτητα των ανέμων που τη συνοδεύουν να ανέρχεται σε 75 χιλιόμετρα την ώρα.

Here are the 11 AM AST September 19 Key Messages for Tropical Storm #Peter. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/7hK2zaOYQw