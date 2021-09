Ρωσία: Αυτός είναι ο 18χρονος δράστης της ένοπλης επίθεσης με 8 νεκρούς σε πανεπιστήμιο - Το σημείωμά του

Ενας 18χρονος έσπειρε τον τρόμο σε πανεπιστήμιο της Ρωσίας, ανοίγοντας πυρ και στέλνοντας στο θάνατο 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 10. Οπως αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ, δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ο 18χρονος Timur Bekmansurov, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Ο 18χρονος φέρεται να έχει αφήσει σημείωμα πριν από την επίθεση στο πανεπιστήμιο της Ρωσίας, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι μισεί τον εαυτό του αλλά θέλει να βλάψει όλους εκείνους που μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο του.

«Αποφάσισα για την ημερομηνία, τις 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας. Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσοι μπαίνουν στον δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλά ένα όνειρο δεν φεύγει. Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας», φέρεται να αναφέρει στο σημείωμά του και προτού κάνει την επίθεση στο πανεπιστήμιο της Ρωσίας.

#Russia: An armed attack took place in #Perm State University (#PSU) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.



His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT