Ένα ακόμα τμήμα στο Ελ Πάσο του νησιού Λα Πάλμα, εκκενώθηκε από τις αρχές της Ισπανίας καθώς ρέει προς τα εκεί λάβα από το ηφαίστειο Cumbre Vieja. Η πρώτη έκρηξη ηφαιστείου στα Κανάρια Νησιά τα τελευταία 50 χρόνια έχει απομακρύνει χιλιάδες από τα σπίτια τους αλλά και τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα περίπου 6.000 από τους 80.000 ανθρώπους που ζουν στο νησί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έως τώρα για να γλιτώσουν από την έκρηξη του ηφαιστείου, σύμφωνα με το TVE.

The was the scene as a volcano erupted Sunday on La Palma, one of the Canary Islands in the Atlantic Ocean off the northwestern coast of Africa. The authorities evacuated thousands of residents from nearby towns. https://t.co/FsPZWi5pTY pic.twitter.com/RJHsrWvCn1