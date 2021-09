ΗΠΑ: Ανδρας τρέχει γυμνός σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή και γίνεται viral

Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή λένε πολλοί και αυτό επιβεβαιώθηκε στην εκπομπή «Today» την περασμένη Δευτέρα καθώς στο videowall πίσω από τους παρουσιαστές ένας γυμνός άνδρας έκανε την εμφάνισή του.

Συγκεκριμένα οι οικοδεσπότες της τηλεοπτική εκπομπής Craig Melvin, Savannah Guthrie και Hoda Kotb άρχισαν να γελούν όταν διαπίστωσαν ότι η κάμερα «έπιασε» έναν γυμνό δρομέα να τρέχει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. «Υπήρχε ένας σχεδόν γυμνός δρομέας», είπε ο Melvin, αφού ο άντρας πέρασε μέσα από το πλάνο το οποίο έδειχνε έναν δρόμο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ο δρομέας φαινόταν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα πίσω από τους παρουσιαστές, οι οποίοι γύρισαν όλοι για να δουν το θέαμα. Η παρουσιάστρια Savannah Guthrie αναφώνησε: «Πού είναι τα ρούχα σου; Θεέ μου, τι συμβαίνει;». Το βίντεο όπως γίνεται εύκολα κατανοητό έχει γίνει viral.

Δείτε το βίντεο:

STREAKER problems at NBC's "Today" show. There's a brief moment of Full Frontal nudity, and then they cut to ads. (Maybe he was going to keep running past the window?) pic.twitter.com/swxJVCn3EO