Συγκλονιστικές εικόνες: Πήγε να σώσει γυναίκα από τα κύματα - Τελικά βρήκαν τραγικό θάνατο και οι δύο

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύθηκε από ακτές της Ισπανίας, στο οποίο καταγράφεται η αγωνιώδης προσπάθεια διάσωσης γυναίκας από θεόρατα κύματα. Η προσπάθεια καταλήγει σε τραγωδία, με τον θάνατο τόσο του διασώστη όσο και της κοπέλας, η οποία ωστόσο ρίσκαρε εξ αρχής τη ζωή της. Τις αγωνιώδεις στιγμές βιντεοσκοπούσε εκείνη τη στιγμή η σύζυγος του Ρώσου, του ανθρώπου που επιχείρησε να σώσει την κοπέλα. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος Ρώσος, Daniil Gagarin φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η σύζυγός του Darya την περασμένη Πέμπτη (23/09) να προσπαθεί να σώσει τη Φινλανδή fitness expert, Emma Mönkkönen, η οποία έκανε βουτιά από βράχο στον ορμίσκο La Zorra.

Harrowing video captures the moment two fitness coaches are swept to sea after failed rescue attempt https://t.co/q7MkozAWhN pic.twitter.com/HMH5XwnaZF