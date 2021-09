Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ζευγάρι άφησε την τελευταία του πνοή με διαφορά ενός λεπτού

Μία ακόμα πολύ συγκινητική ιστορία ήρθε στη δημοσιότητα λόγω κορονοϊού. Ενα παντρεμένο ζευγάρι από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, το οποίο ήταν πλήρως εμβολιασμένο κατά της COVID-19 έφυγε από τη ζωή με διαφορά μόλις ενός λεπτού. Ο 59χρονος Cal Dunham και η 66χρονη σύζυγός του Linda έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα, που δεν έχουν γίνει γνωστά.

Οι δυο τους έφυγαν από τη ζωή κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Ο Cal πέθανε στις 11:07 και ακολούθησε η γυναίκα του στις 11:08, σύμφωνα με τη Daily Mail. O Cal Dunham είχε ανανεώσει την φωτογραφία προφίλ του στο Facebook στις 15 Μαΐου για να ενημερώσει ότι είχε εμβολιαστεί. Όταν φίλοι σχολίασαν πως και εκείνοι είχαν κάνει το εμβόλιο, εκείνος σχολίασε ότι ήταν «υπέροχοι».

Η Kendra DeYoung, η οποία δημιούργησε μια σελίδα στο GoFundMe για την οικογένεια, περιέγραψε τη Linda Dunham ως «δεύτερη μητέρα». «Ήταν εκεί για μένα στην πρώτη μου ερωτική απογοήτευση, στην πρώτη μου κλήση για υπερβολική ταχύτητα, στη διακόσμηση του πρώτου μου σπιτιού, στο πλευρό μου όταν διάλεξα το νυφικό», έγραψε.

