Ισραήλ: Πέντε νεκροί, μεταξύ αυτών παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα λεωφορείο, όπου επέβαιναν παιδιά, στον αυτοκινητόδρομο 89, στη Γαλιλαία.

Τέσσερις από τους επιβάτες του οχήματος σκοτώθηκαν, μια γυναίκα 35 ετών, δύο αγόρια ηλικίας 15 και 12 ετών και ένα κοριτσάκι 5 ετών, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Magen David Adom, ο ισοδύναμος οργανισμός του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ. Ο πέμπτος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του είναι ένας ενήλικας, ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο.

