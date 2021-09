Viral: Επιασε αλιγάτορα με κάδο σκουπιδιών - Το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Ο βετεράνος του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ, Abdul Gene Malik, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου κατάφερε να πιάσει έναν αλιγάτορα έξω από το σπίτι του χρησιμοποιώντας μόνο έναν κάδο απορριμμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Mount Dora της Φλόριντα και η προσπάθεια του πρώην επαγγελματία στρατιώτη καταγράφηκε σε βίντεο.

Οπως φαίνεται και στις εικόνες, ο Malik σέρνει σιγά-σιγά έναν ανοιχτό κάδο απορριμμάτων προς το ερπετό, το οποίο υποχωρεί προς τα πίσω. Την ίδια στιγμή γείτονές του ακούγονται να τον ενθαρρύνουν καθώς μεθοδικά κατευθύνει τον κάδο απορριμμάτων προς το ερπετό. Ο Malik τότε με ψύχραιμες κινήσεις παγιδεύει το κεφάλι του αλιγάτορα και στη συνέχεια γέρνει τον κάδο απορριμμάτων προς τα πάνω και κλείνει το καπάκι με το χέρι του. Η προσπάθειά του στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και οι γείτονές του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, καθώς δεν είναι κάτι που μπορεί να δει κανείς κάθε μέρα!

A military veteran who's only lived in Florida for a year officially became a local when he successfully used a trash can to fight off and capture an alligator loitering in a neighbor's front yard. https://t.co/ey7jw88oO1 pic.twitter.com/AlftWHkacE