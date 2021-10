Γερμανία: Ξεπούλησε η... λούτρινη Μέρκελ - Στα 180 ευρώ το κόστος του αναμνηστικού

Eνας Γερμανός ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που φτιάχνει λούτρινα ζώα, αφιέρωσε μια παρτίδα με αναμνηστικά αρκουδάκια στην Ανγκελα Μέρκελ, τα οποία είναι ήδη ανάρπαστα. «Οι πελάτες το λατρεύουν, η έκδοση έχει ήδη εξαντληθεί. Έχουμε μια πολύ μεγάλη λίστα αναμονής καθώς πουλήσαμε την πρώτη παρτίδα των 500 λούτρινων σε λίγες μόνο ημέρες» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Hermann-Toys, της οικογενειακής επιχείρησης που μετρά από το 1920 μιλώντας στο Reuters.

‘In 2005 we made a bear for when Merkel took office, the Angie bear. And then we of course had the idea after 16 years to honor Merkel's achievements’: German toymaker honors Chancellor Angela Merkel with commemorative teddies https://t.co/GXJSa3b2r8 pic.twitter.com/TnuivwTwtm