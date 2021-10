Ρώμη: Κατέρρευσε ιστορική μεταλλική γέφυρα μετά από φωτιά

Μια τεράστια φωτιά το βράδυ του Σαββάτου (2/10) προκάλεσε σοβαρή ζημιά στη φημισμένη «Σιδερένια Γέφυρα» της Ρώμης, με τμήματα της κατασκευής του 19ου αιώνα να βυθίζονται στον ποταμό Τίβερη. Η γέφυρα, που είναι γνωστή ως Πόντε ντι φέρο (Σιδερένια γέφυρα), βρίσκεται στην περιοχή Οστιένσε και είχε εγκαινιαστεί το 1864. Η πυρκαγιά ξέσπασε πιθανότατα σε παράγκες που βρίσκονται στις όχθες του Τίβερη και επεκτάθηκε στη γέφυρα, από την οποία περνούσαν σωλήνες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι η φωτιά ξέσπασε την παραμονή των εκλογών για τον επόμενο δήμαρχο, στις οποίες το κύριο ζήτημα ήταν η γενική φθορά των υποδομών στην ιταλική πρωτεύουσα.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τη φωτιά, η οποία ήταν ορατή από μακριά καθώς οι φλόγες φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της αιώνιας πόλης. Η γέφυρα, που χρησιμοποιείται καθημερινά για την κυκλοφορία, έκλεισε επ 'αόριστον εν αναμονή ελέγχων για την ασφάλειά της.

