Επεσε το Facebook – Ραγδαίες εξελίξεις: Αναφορές πως έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα της εταιρείας

Πρωτοφανές είναι αυτό που συμβαίνει από το απόγευμα της Δευτέρας στον... «μαγικό» κόσμο των social media, με τα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και WhatsApp να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 18:30 (ώρα Ελλάδας) και αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ να δείχνουν πως η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή από ένα «απλό μπλακ άουτ».

Συγκεκριμένα, αναφορές στο Twitter υποστηρίζουν ότι το Facebook και το Instagram έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (DNS), με τις πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες σχετικά με το αν πρόκειται για συντονισμένη κυβερνοεπίθεση ή όχι.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές λένε πως τα domain των Facebook, Instagram και WhatsApp έχουν καταχωρηθεί προς πώληση! Τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά, ότι το σύστημα όλης της εταιρείας έχει καταρρεύσει, κάτι που υποδηλώνεται και από το tweet της ρεπόρτερ τεχνολογίας των New York Times, Sheera Frenkel, η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας και υποστηρίζει πως οι εργαζόμενοι στην εταιρεία δεν μπορούν καν να μπουν στο κτίριο για να διορθώσουν την κατάσταση καθώς οι κάρτες εισόδου δεν λειτουργούν!

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Την ίδια ώρα, ρεπόρτερ του αμερικανικού μέσου που ασχολείται με την τεχνολογία προσθέτει πως οι εργαζόμενοι στην Facebook παρατήρησαν πως δεν λαμβάνουν e-mail τα οποία έχουν αποστολείς εκτός της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι φέρεται να μην έχουν πρόσβαση σε εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης. «Όχι μόνο οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του Facebook δεν είναι διαθέσιμες για το κοινό, αλλά και οι εσωτερικοί μηχανισμοί και οι πλατφόρμες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Workplace», γράφει στο Twitter ο δημοσιογράφος των New York Times, Ryan Mac. «Κανείς δεν μπορεί να κάνει καμία δουλειά», προσθέτει.

Στην φόρα προσωπικά δεδομένα 1,5 δισ. χρηστών;

Σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ, φαίνεται πως τα προσωπικά δεδομένα 1,5 δισ. χρηστών του Facebook είναι διαθέσιμα για πώληση σε γνωστό φόρουμ χάκερ, την ώρα που το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι εκτός λειτουργίας σε όλο τον κόσμο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιευτεί ανακοίνωση στο εν λόγω φόρουμ χάκερ που ανέφερε ότι είχε ονόματα, email, αριθμούς τηλεφώνου, τοποθεσία, φύλο 1,5 δισεκατομμυρίου χρηστών του Facebook.

Μάλιστα, ενας υποψήφιος αγοραστής φέρεται να ενδιαφέρεται για την αγορά των δεδομένων ενός εκατομμυρίου χρηστών, με το ποσό να φτάνει τα 7,5 εκατ. δολάρια, δηλαδή ο ένας λογαριασμός αξίζει 5.000 δολάρια. Ο πωλητής, σε ανάρτησή του, ισχυρίζεται πως εκπροσωπεί μια μεγάλη εταιρεία που εργάζεται για να πάρει από το Facebook δεδομένα. Ο πωλητής προσθέτει πως η εταιρεία λειτουργεί για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και έχει πάνω από 18.000 πελάτες. Μάλιστα, φαίνεται να υπογραμμίζει πως «είμαστε νόμιμη εταιρεία».

Το χρονικό της ημέρας που «πέθανε» το Facebook (;)

Λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας (4/10), όσοι Ελληνες χρήστες επιχείρησαν να μπουν στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης είδαν να εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο» και κάπου εκεί, ξεκίνησε το χάος! Όσοι μάλιστα είναι χρήστες κι άλλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και αναζήτησαν σε αυτές τρόπο επικοινωνίας, γνώρισαν νέες «δυσάρεστες» εκπλήξεις, καθώς τόσο το Instagram όσο και το WhatsApp ξεκίνησαν να αντιμετωπίζουν - ταυτόχρονα με το Facebook - το ίδιο πρόβλημα. Όσοι επιχειρούσαν να συνδεθούν μέσω υπολογιστή, απλά έβλεπαν το μήνυμα «Site down», ενω στις κινητές συσκευές αδυνατούσαν να δουν ενημερώσεις και νέα μηνύματα. Το κοινό όλων αυτών των πλατφορμών είναι πως, απλά, ανήκουν στην ίδια «οικογένεια», αυτή του Facebook.



Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Facebook έχει επιλέξει τη μυστικοπάθεια στο παρελθόν αναφορικά με τις αιτίες που έχουν προκαλέσει ανάλογα προβλήματα, ακόμα και μετά την επίλυσή τους. Το 2019, για παράδειγμα, όταν υπέστη άλλο ένα μεγάλο κρασάρισμα, είχε απλά αναφέρει πως «κάποιες συνηθισμένες εργασίες συντήρησης» οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη. Και τώρα πάντως η τακτική της δεν άλλαξε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Facebook, Aντι Στόουν να γνωστοποιεί με ανάρτησή του στο Twitter πως η εταιρεία γνωρίζει ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν και πως «δουλεύουμε για να επανέλθουν τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατόν».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Η πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της τις τελευταίες δυο εβδομάδες, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Πρώην μηχανικός υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook, η Φράνσις Χόγκεν διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα, συγκεκριμένα στη Wall Street Journal, και κατηγόρησε τον όμιλο ότι «(επιλέγει) το όφελος παρά την ασφάλεια», των χρηστών του, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στη Γουόλ Στριτ, η τιμή της μετοχής του Facebook, που κατέγραψε ήδη πτώση στην αρχή της συνεδρίασης, επιτάχυνε τις απώλειές της και σημείωσε πτώση κατά σχεδόν 6%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα γράφημα του Outage.report, το οποίο και σημειώνει πως τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι εντός ΗΠΑ και Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Προβλήματα, μικρότερης έκτασης, καταγράφονται σε περιοχές όπως η Ν. Κορέα, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, η Αυστραλία και η Ν. Αμερική.

Επίσημα ενημέρωσε την κατάσταση και ο λογαριασμός του Oculus στο Twitter, ζητώντας την υπομονή των χρηστών, οι οποίοι μπορούν μεν να φορτώσουν τα games τους, αλλά δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποιες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης.