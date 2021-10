Μόλις τρεις ημέρες μετά την εγκατάστασή του, το άγαλμα του Τζορτζ Φλόιντ στη Νέα Υόρκη βανδαλίστηκε. Ο Φλόιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Μινεσότα από αστυνομικό, εξελίχθηκε μετά το θάνατό του σε σύμβολο του αντιρατσιστικού αγώνα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.



Ενας νεαρός πάνω σε σκέιτμπορντ πέρασε κάτω από το άγαλμα και μόλις έφτασε σε απόσταση βολής έριξε μία μπλέ μπογιά. Το σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης για να εντοπιστεί ο ένοχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αγάλματα της Μπρεόνα Τέιλορ και του Τζο Λιούις που βρίσκονται ακριβώς δίπλα δεν αποτέλεσαν στόχο του νεαρού. Και τα τρία αγάλματα παραδόθηκαν την 1η Οκτωβρίου στο πλαίσιο σχετικής έκθεσης.

A man on a skateboard threw paint on a newly installed statue of George Floyd in New York City's Union Square on Sunday. Police are looking for the suspect. pic.twitter.com/x0RQBFkcot