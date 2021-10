Η λειτουργία των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger σταδιακά αποκαθίσταται σήμερα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι και χρήστες τους, έπειτα από έξι και πλέον ώρες διακοπής της, συμβάν χωρίς προηγούμενο για τον γιγαντιαίο όμιλο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που ήδη αντιμετωπίζει την παγκόσμια κατακραυγή έπειτα από αποκαλύψεις για τις πρακτικές του. Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ», η ομαλή λειτουργία των ιστότοπων αυτών είχε σχεδόν αποκατασταθεί περί τη 01:00 (ώρα Ελλάδας).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα γράφημα του Outage.report, το οποίο και σημειώνει πως τα μεγαλύτερα προβλήματα σύνδεσης στα social media τα αντιμετώπισαν οι κάτοικοι εντός ΗΠΑ και Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Προβλήματα, μικρότερης έκτασης, καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Ν. Κορέα, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, η Αυστραλία και η Ν. Αμερική.

Νωρίτερα, είχε ενημερώσει για την κατάσταση και ο λογαριασμός του Oculus στο Twitter, ζητώντας την υπομονή των χρηστών, οι οποίοι μπορούσαν μεν να φορτώσουν τα games τους, αλλά δεν μπορούσαν να ενεργοποιήσουν κάποιες λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.