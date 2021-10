Το όνειρο κάθε πελάτη τραπεζικών προϊόντων, κάθε πολίτη που διαθέτει ένα τραπεζικό λογαριασμό είναι να ξυπνήσει ένα πρωί, να τσεκάρει την ειδική εφαρμογή web banking και να δει ξαφνικά χρήματα στο λογαριασμό του από κάποιο Θείο (λάθος) δώρο. Και να που αυτό συνέβη στην πραγματικότητα, όταν η εταιρεία Compound, η οποία δραστηριοποιείται στην αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική, κοινώς, κρυπτονομίσματα, μοίρασε κατά λάθος 90 εκατ. δολάρια σε νόμισμα «COMP» στους χρήστες της.

Η υπόθεση έγινε viral, όμως η εταιρεία όταν συνειδητοποίησε το λάθος της, δεν ακολούθησε το δόγμα «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται», αλλά αντίθετα ζήτησε από τους χρήστες να επιστρέψουν τα χρήματα μέσω ενός συνδέσμου!

Την έκκληση για την επιστροφή των χρημάτων έκανε ο ίδιος ο CEO της εταιρείας, Ρόμπερτ Λέσνερ, δίνοντας ως κίνητρο στον κάθε χρήστη να κρατήσει το 10% των κρυπτονομισμάτων ως αμοιβή white-hat, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε και ως αντι-κίνητρο το γεγονός πως οι χρήστες είναι «φακελωμένοι» και τα κεφάλαια αυτά μπορούν και θα δηλωθούν στην εφορία ως εισόδημα.

Η φράση του «most of you are doxxed», εκνεύρισε τους χρήστες αφού εκλήφθηκε ως μία απειλή πως θα δώσει στη δημοσιότητα τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο Λέσνερ παραδέχτηκε πως αυτή ήταν μία άκομψη προσέγγιση και ζήτησε συγγνώμη. Έκτοτε, ευχαριστεί μέσω Twitter τον κάθε χρήστη χωριστά για την επιστροφή των κρυπτονομισμάτων. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε κατά την αναβάθμιση του συστήματος και την εμφάνιση ενός μόλις εσφαλμένου συμβόλου στον κώδικα, ενός... bug, όπως λένε στη γλώσσα της πληροφορικής.

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error:



Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat.



Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed.