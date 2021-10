ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε Λύκειο του Τέξας - Αναφορές για τραυματίες

Πυροβολισμοί στο Λύκειο Timberview στο Άρλινγκτον του Τέξας. Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 6 τραυματίες. Οι μαθητές και οι καθηγητές έχουν κλειδωθεί στις τάξεις και στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του, απεικονίζεται το τετράδιο ενός μαθητή ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και οι μαθητές προσπαθούν να κρυφτούν.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz