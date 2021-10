Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, μέσα σε λύκειο του Άρλινγκτον, στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ έπειτα από τσακωμό με άλλο μαθητή, προτού τραπεί σε φυγή, έγινε γνωστό από την Aστυνομία. Εκ των τεσσάρων τραυματιών, οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας Κέβιν Κολμπάι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα των τραυμάτων. Ο τέταρτος τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά. Τρία θύματα είναι μαθητές και το τέταρτο άτομο είναι μεγαλύτερης ηλικίας, συμπλήρωσε ο αξιωματικός, χωρίς να αποσαφηνίσει εάν πρόκειται για κάποιον εκπαιδευτικό ή εργαζόμενο στο λύκειο. Η Aστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 09.15 τοπική ώρα για πυροβολισμούς στον πρώτο όροφο του λυκείου Τίμπερβιου, εξήγησε ο Κέβιν Κολμπάι.

Ο δράστης είναι ένας μαθητής ηλικίας 18 ετών. Ονομάζεται Τίμοθι Τζορτζ Σίμπκινς. Διέφυγε από το σημείο με αυτοκίνητο, αφότου άνοιξε πυρ και οι αρχές τον αναζητούν, σύμφωνα την αστυνομία που τον θεωρεί «ένοπλο και επικίνδυνο». Σύμφωνα με τον Κολμπάι, οι πυροβολισμοί είναι αποτέλεσμα ενός διαπληκτισμού μεταξύ μαθητών μέσα σε μια αίθουσα. «Πιστεύουμε ότι υπήρξε ένας καβγάς μεταξύ του μαθητή και ενός άλλου προσώπου, έγινε χρήση ενός όπλου», σημείωσε. «Δεν πρόκειται για μια τυχαία πράξη βίας», συμπλήρωσε.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του, απεικονίζεται το τετράδιο ενός μαθητή ενώ ακούγονται πυροβολισμοί και οι μαθητές προσπαθούν να κρυφτούν.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz